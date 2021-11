Bei der Hauptversammlung aller Bensheimer Feuerwehren am Freitag in der Weststadthalle wurde Jens-Peter Karn (Mitte) erneut zum Stadtbrandinspektor gewählt. Ihm zur Seite stehen seine Stellvertreter Thomas Strößinger (li.) und Jürgen Ritz. Ritz hat das erstmals besetzte Amt des zweiten Stellvertreters inne. Strößinger geht in seine vierte Amtszeit.

© Gutschalk