Jeden Tag eine Perle des Glaubens

Schönberg/Wilmshausen. „Komm mit, wir suchen einen Schatz – unterwegs mit den Perlen des Glaubens.“ Das war das Motto der diesjährigen Kinderferienkirche, an der 14 Kinder aus Schönberg, Wilmshausen und Umgebung teilgenommen hatten.

„Ich weiß jetzt, wofür welche Perle steht! Darf ich dir das mal vorführen?“ Diesen Satz hörte Katja Folk, Referentin für Kirche mit Kindern, die die Kinderferienkirche gemeinsam mit einem Team aus Ehrenamtlichen vorbereitet hatte, sehr oft im Laufe der Tage. Und dann wurde das Armband in die Hand genommen und laut aufgezählt, welche Bedeutung die verschiedenen Perlen haben.

Los ging es am Montag mit der Gottesperle und der Schatzsucherin Gundula Goldzahn, die die Kinder jeden Morgen besucht hat und auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt war. Am ersten Tag konnte sie erfahren, dass es ein ganz großer Schatz ist, Gott zu kennen und ihn als Freund zu haben. Die Kinder bauten passend dazu Schatzkisten, in denen jeden Tag mehr Perlen gelegt wurden.

Spiele ohne Verlierer

Weil Ich- und Taufperle davon erzählen, dass jede und jeder wertvoll ist, konnten die Kinder Spiegel verzieren und kooperative Spiele spielen, bei denen es keine Verlierer gibt. Und so hatten die Kinder zum Beispiel viel Spaß bei der Reise nach Jerusalem mit Jesus, bei der nicht jeweils ein Kind rausfliegt, sondern es lediglich in jeder Runde einen Stuhl weniger gab. Die Gruppe hat es geschafft, gemeinsam auf nur zwei Stühlen zu stehen und war zurecht stolz darauf.

Ein bisschen schwierig war das Thema „Perlen der Stille“ am dritten Tag. Waren am Anfang noch alle Kinder still bei der Geschichte von Elia in der Wüste, so war das im Laufe des Vormittags dann schwer, Stille-Spiele und Stille-Übungen zu zulassen. Allerdings kam das Gestalten von Wüstenbildern mit Sand dann wieder gut an.

Im Anschluss an die Kindergottesdienste, die Spiele und Kreativaktionen am Vormittag, wechselten alle den Ort und gingen zur Mittags-Picknickpause auf die Wiese hinter dem Friedhofsparkplatz. Die Kinder genossen die freie Spielzeit und bauten fantasievolle Hütten im Waldstück hinter der Wiese, bevor es losging mit den Nachmittagsaktionen. Hier durfte natürlich eine Schatzsuche nicht fehlen. Außerdem stand Kinderyoga, ein Ausflug in die Schlucht und natürlich am letzten Tag das Basteln der Perlenarmbänder auf dem Programm.

An den letzten beiden Tagen mussten die Kinder zwar auf das Anspiel mit der Schatzsucherin Gundula Goldzahn verzichten, weil Katrin Filbert, die die Rolle der Gundula gespielt hat, bedingt durch den privaten Urlaub keine Zeit mehr hatte. Dafür konnte ein Großteil der Kinder in einem Stehgreiftheater die Geschichte vom barmherzigen Samariter miterleben, passend zum Thema des Tages: der Perle der Liebe und der Fürbittperlen. „Können wir das auch den Eltern vorführen?“, fragte einer der Jungs nach dem Spielen. Natürlich war das möglich. So konnten die Eltern und Großeltern, die zur Abschlussveranstaltung gekommen waren, nicht nur in einer von den Kindern gestalteten Ausstellung erleben, was im Laufe der Woche entstanden war, sondern zusätzlich ein kurzes Theaterstück genießen.

Als ganz zuletzt die „Secret friend“-Briefe ausgeteilt wurden, in denen jedes Kind einem zuvor zugelosten geheimen Freund etwas Liebes geschrieben hat, huschte ein Lächeln über das Gesicht so mancher Kinder. „Das war eine schöne Woche!“ Darin waren sich alle einig.

Die nächste große Veranstaltung für Kinder ab sechs Jahren in Schönberg Wilmshausen wird das Krippenspiel sein. Die Proben dazu starten am 11. November. red