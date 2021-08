Jeanette Giese präsentiert „Singen ist Lust“

Bensheim. Die Veranstaltung „Singen ist Lust“ – eine musikalisch-literarische Revue von und mit Jeanette Giese, die bereits zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist – findet nun am Sonntag, 19. September, um 20 Uhr im Parktheater statt. Die Vorstellung war damals im Rahmen des Abonnements C eingebunden. Die Eintrittskarten der Abonnenten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Da die Veranstaltung im Saal des Parktheaters stattfindet, sind zusätzlich noch Einzelkarten erhältlich – und zwar ausschließlich beim Veranstalter, der Stadtkultur Bensheim, Telefon 06251/177817 oder www.stadtkultur-bensheim.de. Die in Bensheim bestens bekannte Sängerin wird von Peter Moss an Piano, Bass und Ukulele begleitet. Die Zuschauer werden in die Welt des Singens entführt. In der kennt sich Jeanette Giese bestens aus und kann so manches Liedchen trällern. Sie mischt in ihre Show Popsong, Volksliedchen, Schlager und Evergreens mit amüsanten Anekdoten. Man darf sich auf lustvolles Singen freuen, so dass selbst passionierte Ungern- und Nichtsänger davon überzeugt werden können: Ohne Singen ist das Leben zwar möglich, aber so lustlos, heißt es in einer Pressemitteilung. red