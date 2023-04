Jazz im PiPaPo-Keller

Bensheim. Das Trio Hladek/Ambach/Hladek hat sich dem kammermusikalischen Acoustic Jazz verschrieben. In der Besetzung Alexander Hladek (Vibraphon/Drums/Percussion), Cathrin Ambach (Querflöte) und Stefan Hladek (Gitarre) spielt das Trio am Sonntag, 30. April, im Bensheimer PiPaPo-Theater Eigenkompositionen, die von einem homogenen Sound geprägt sind. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Die drei ursprünglich aus Bensheim stammenden Musiker, verbunden durch eine langjährige gemeinsame musikalische Zeit und Freundschaft, schaffen mit diesem Trio gleichermaßen Raum für raffinierte Arrangements und Improvisation, heißt es in der Ankündigung.

Stefan Hladek, Absolvent der Akademie für Tonkunst Darmstadt und der Royal Academy of Music, London, war 18 Jahre lang kreativer Kopf des international renommierten Barrios Guitar Quartet und präsentiert hier in seinem neuen Trio mit Cathrin Ambach und Alexander Hladek eigene Titel aus dem neuen Album „free for change“, das im April 2023 als CD erschienen ist.

Außerdem spielen die Musiker – in diesem Programm am Bass unterstützt von Grégoire Pignéde und Kalin Yanchev – weitere Eigenkompositionen der übrigen Bandmitglieder.

Gemeinsam inszenieren die Musiker mit akustisch-kammermusikalischer Finesse eine weit gefächerte klangliche Variationsbreite, die sich stilistisch zwischen Barock, Minimal Music und moderner Klassik sowie traditionellem und zeitgenössischem Jazz bewegt. Eine Vorliebe für schräge Taktarten, druckvolle Rhythmik, fantasievolle Improvisationen und subtile Dynamik zeichnen das Ensemble aus.

Inspiriert sind die Stücke von so unterschiedlichen Komponisten wie J.S. Bach, Francois Couperin, Steve Reich, Chick Corea, Ralph Towner und Astor Piazzolla. red