Janosch und Musik  in der Stadtbibliothek Bensheim

Bensheim. Zum 18. Mal findet in diesem Jahr am 19. November der Bundesweite Vorlesetag statt. Auch die Stadtbibliothek Bensheim ist wieder mit dabei.

Um gemeinsam in eine spannende Geschichte einzutauchen, lädt das Team an diesem Tag in die Bibliothek Bensheim ein: Jeweils um 15 und 16 Uhr liest Berthold Mäurer für Kinder ab drei Jahren die Geschichte „Hasenkinder sind nicht dumm“ aus der Feder des beliebten Kinderbuchautors Janosch. Umrahmt wird die Vorlesestunde mit großformatigen Bildern auf Leinwand und klangvoller Mandolinenmusik.

Zum Inhalt heißt es: „Jochen Gummibär ist der Jüngste in der Hasenfamilie. Er fürchtet sich vor nichts und niemandem, nicht einmal vor dem schlauen Fuchs mit dem buschigen Schwanz. Zum Glück! Denn als die Hasenkinder in die Welt ziehen, um das Leben kennenzulernen, treffen sie auf eine Menge mehr oder weniger gefährlicher Tiere. Und dem mutigen Jochen Gummibär gelingt es, seine Geschwister vor dem listigen Fuchs zu retten.“ Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich.

Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. Der Eintritt ist frei.

Aktuelles Hygienekonzept

Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes für Veranstaltungen erforderlich. Mehr Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim.

Der Bundesweite Vorlesetag gilt als Deutschlands größtes Vorlesefest. Der Tag wird gefeiert, um ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“ – denn Vorlesen verbindet, schreibt die städtische Pressestelle in ihrer Ankündigung abschließend. red