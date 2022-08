James Bond ist heute beim Filmfestival

Bensheim. „Keine Zeit zu sterben“ hat am heutigen Samstag (6.) James Bond (alias Daniel Craig), wenn er im Auerbacher Kronepark beim Europa-Filmfest Station macht (20 Uhr). Jedenfalls nicht, bevor der Film zu Ende ist.

Als ein tödliches Designer-Virus in die Hände von Terroristen gerät, zwingen persönliche Verbindungen Bond aus dem Ruhestand. Nach mehrjähriger Verzögerung feierte der Film am 28. September 2021 Weltpremiere und wurde der erste globale Kinoerfolg während der Corona-Pandemie. Von der Kritik wurde er als passender Abschluss von Daniel Craigs Zeit in der Hauptrolle aufgenommen.

