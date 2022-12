Jahresausklang bei der SPD

Bensheim. Mit den Nachbetrachtungen der Ergebnisse der Ausschusssitzungen beschäftigt sich die SPD - Fraktion Bensheim in ihrer Sitzung am morgigen Dienstag, 6. Dezember. Dazu lädt Geschäftsführer Michael Sydow für 18 Uhr ins Hotel Felix ein.

Haushalt wird beraten

Im Mittelpunkt der Beratungen dürfte dabei die finale Diskussion um den Haushaltsplan-Entwurf für das nächste Jahr stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Die Genehmigungsfähigkeit des Zahlenwerkes habe dabei oberste Priorität. Nicht alle Wünsche könnten deshalb erfüllt werden, schreibt die SPD.

Ab 19 Uhr schließt sich an die Fraktionssitzung der Bensheimer SPD ein gemütlicher Teil an. Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussfeier mit dem Ortsvereinsvorstand will man das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren lassen. An Themen dürfte es dabei nicht mangeln, ist sich Partei- und Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser sicher. red