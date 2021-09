Jagdgenossen wählen Vorstand

Gronau. Die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Gronau-Süd findet am Freitag, 10. September, um 20 Uhr im Sportlerheim der SG Gronau statt. Eingeladen sind alle Jagdgenossen, das sind die Grundstückseigentümer und Nießbrauchberechtigte der in diesem Jagdbezirk gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, auf denen die Jagd ausgeübt werden kann.

Neben dem Bericht des Jagdvorstehers informiert der Rechner über Einnahmen und Ausgaben und dem Kassenbestand. Auch der Jagdpächter wird über die beiden zurückliegenden Jagdjahre berichten. Hauptanliegen an diesem Abend wird jedoch die bereits um ein Jahr verschobene Neuwahl des Jagdvorstandes sein. Ebenso steht die Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jagdjahr 2021 bis 2022 auf der Tagesordnung. Es wird darauf hingewiesen, dass die am Versammlungstag aktuellen Corona-Bestimmungen gelten. Teilnehmen dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Mund- und Nasenschutz nicht vergessen, so der Vorstand. red