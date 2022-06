Bensheim. Am Mittwoch, 6. Juli, findet um 19 Uhr in der Weinschänke Götzinger (Gronauer Straße 152) in Zell die Jagdgenossenschaftsversammlung des Jagdbezirks Bensheim-Schönberg statt. Alle Jagdgenossen, das sind die Eigentümer und Nießbrauchberechtigten der in diesem Jagdbezirk gelegenen land- oder forstwirtschaftlichen und bejagbaren Grundstücke oder Flächen, sind hierzu eingeladen. ps

