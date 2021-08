Italienischer Gesprächskreis zum Thema „Berühmte Frauen“

Bensheim. „Wenn ein Mann zurückweicht, weicht er zurück. Eine Frau weicht nur zurück, um besser Anlauf nehmen zu können.” Dieses Zitat stammt von Zsa Zsa Gabor und beschreibt den Weg, den viele berühmte Frauen bezwungen haben, indem sie etwas gegen Widerstände durchgesetzt (Jeanne d Árc) oder sich gegen etwas gewehrt (Sophie Scholl) haben oder etwas erfunden (Marie Curie) haben, schreibt der Freundeskreis Riva in einer Pressemitteilung. Im italienischen Konversationskreis geht es am Donnerstag (19.) um berühmte Frauen, von Maria di Medici über Maria Montessori bis zur Frauenrechtlerin Anne Jarvis.

Wer Interesse an diesem Thema hat (in Italienisch versteht sich), ist eingeladen, am Donnerstag um 20 Uhr in das evangelische Gemeindezentrum Auerbach, Bachgasse 39, zu kommen. red