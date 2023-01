Italienischer Gesprächskreis in Zwingenberg

Bensheim/Zwingenberg. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ Dieses Sprichwort von Erich Kästner passt zum Tag des Ehrenamtes, das seit 1986 gewürdigt wird.

Die Motive, sich zu engagieren, sind genauso vielfältig wie die Angebote. Ob in der Pflege oder im Verein, in der Kirche oder beim THW, für jeden gibt es ein passendes Angebot.

Welche Gründe die Personen bewegen, sich wo zu engagieren und wie das „volontariato“ in Italien aussieht, darüber wird im Konversationskreis des Freundeskreises Bensheim – Riva diskutiert. Das Treffen findet am Donnerstag (19.) um 20 Uhr in der Bahnhofstraße 14 in Zwingenberg statt. red