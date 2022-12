Italienischer Gesprächskreis in Zwingenberg

Bensheim. Um dem vorweihnachtlichen Stress zu entgehen und sich weihnachtlich einzustimmen, werden im italienischen Konversationskreis des Freundeskreises Riva del Garda die traditionellen italienischen Weihnachtsspiele „Tombola“ und „Morto“ gespielt. Dazu benötigt man etliche Zehn-Cent-Münzen. Natürlich genießt die Gruppe dabei auch den typischen Panettone und trinkt ein Gläschen Prosecco.

Wer all das genießen und sein Italienisch testen möchte, ist eingeladen, am Donnerstag (15.) um 20 Uhr nach Zwingenberg in die Bahnhofstraße 14 zu kommen.