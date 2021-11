Italienischer Gesprächskreis in Zwingenberg

Bensheim/Zwingenberg. Welche Spezialität bevorzugen die Nord- oder Süditaliener? Worin unterscheiden sie sich in ihrem Temperament oder ihrer politischen Meinung? Welche sprachlichen und kulturellen Besonderheiten weisen sie auf? Wie hat sich das Klima verändert? Existiert dieses Nord-Süd-Gefälle nur in Italien oder kann man es auch auf Deutschland übertragen?

Über die regionalen Unterschiede geht es im italienischen Konversationskreis am Donnerstag (18.) um 20 Uhr. Die Besonderheit: Die Zusammenkunft findet erstmals in Zwingenberg bei Gerd Vollmüller in der Bahnhofstraße 14 statt. red