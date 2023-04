Italienischer Gesprächskreis

Bensheim. Die italienische Konversationsgruppe Conversazioni italiane des Freundeskreises Riva del Garda hat auch dieses Mal wieder ein interessantes Thema ausgewählt: „Bundeswehr – Plicht oder Freiwilligkeit?“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im März 2011 wurde die Einberufung zum Grundwehrdienst geändert. Somit galt ab dem 1. Juli 2011 die Freiwilligkeit – sowohl für Frauen als auch für Männer. Deutschland war das letzte EU-Land, das sich für ein Berufsheer entschieden hat. Alle anderen Staaten (unter anderem Italien) hatten dies schon längst eingeführt.

Angesichts der derzeitig unsicheren politischen Lage, stellt sich die Frage, ob eine allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll?

Mehr zum Thema Datenschutz Arbeitnehmer sollen besser vor Überwachung geschützt werden Mehr erfahren Erfolgreich im Europacup «Europa wartet auf uns»: Italiens Fußball genießt Höhenflug Mehr erfahren Champions League Real Madrid und AC Mailand im Halbfinale Mehr erfahren

Wer bei diesem Thema mitdiskutieren möchte, (in Italienisch versteht sich), hat dazu Gelegenheit am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, im Lesesaal des Auerbacher Bürgerhauses in der Darmstädter Str. 166. red