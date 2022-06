Italienische Nacht bei den Sterntalern in Bensheim

Bensheim. Völlig überraschend und kurzfristig findet am Freitag, 1. Juli, eine Benefizveranstaltung zugunsten der Drachenberge auf dem Gelände am Berliner Ring statt, worüber sich der Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“ sehr freut. Der beliebte Sänger Pippo Azzuro und sein Sohn Antonino Recupero werden die Gäste ab cirka 20 Uhr in der stimmungsvollen Atmosphäre der Drachenberge-Anlage auf eine musikalische Urlaubsreise in den Süden mitnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neuer Pizzaofen wird angeheizt

Bereits ab 18 Uhr öffnen die Drachenberge ihre Tür für Familien und Kinder. Bei freiem Eintritt hofft der Sterntaler-Förderverein auf zahlreiche Besucher, die bei italienischen Speisen, Getränken und Melodien einen wunderbaren Abend erleben und sich bestens unterhalten. Wie Vorsitzender Volker Beetz verrät, soll an diesem Tag der neue Pizzaofen eingeweiht werden. Pippo Azzuro ist nicht nur in Bensheim, sondern über die Region hinaus als Künstler und Alleinunterhalter bekannt und beliebt.

Romantische Balladen

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Seine Leidenschaft für die Musik spiegelt sich in seinen romantischen Balladen und Evergreens und der Liebe zu seiner Heimat Italien wieder. In diesen Tagen erst veröffentlichte Pippo seine neuste CD „L’amore vienne, l’amore va“.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeitanlage Burg Drachenstein wächst weiter Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Drachenberge Bensheimer Verein Sterntaler feiert zehnjähriges Bestehen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Sterntaler Mittelalterliches Lichterfest in Bensheim Mehr erfahren

Unterstützt wird er beim Auftritt auf den Drachenbergen von seinem Sohn Antonino „RECouPe“, der – wie auch sein Vater – unter anderem seine eigenen Lieder und den von Roberto Rosan produzierten Song „ancora tu“ vorstellen wird.

Die Sterntaler sagen vorab Danke für die Benefizveranstaltung und freuen sich auf eine italienische Sommernacht mit vielen Gästen. Der Erlös aus dem Angebot an Speisen und Getränken kommt wie üblich den Drachenbergen zugute. gs