Irritationen bei der FDP

Bensheim. Die Fraktion der FDP Bensheim trifft sich am heutigen Dienstag (22.) um 19.30 Uhr per Videokonferenz zur finalen Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung am 31. März. Auf der Agenda stehen unter anderem der Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Marktplatzes, das Verkehrsgutachten für den Bereich an der neuen Kita Berliner Ring und der geplante Lauterzugang am Wambolter Hof. Silvia Petri, Ortsbeirätin in Bensheim Mitte, wird über die vielfältigen Varianten und Möglichkeiten der Einrichtung eines Nahversorgers in der Bensheimer Innenstadt informieren.

„Wir freuen uns, dass nach über einem Jahr Umweg über den sogenannten Bensheimer Weg der Ideenwettbewerb endlich Gestalt annimmt. Der Bensheimer Weg war zwar nicht gerade, aber von Bürgermeisterin Klein zumindest als gut gemeinte Bürgerbeteiligung initiiert“, so der Vorsitzende der FDP-Fraktion Thorsten Eschborn.

Verwundert zeigt sich die Fraktion über den von Bürgermeisterin Klein zurückgezogenen Maßnahmenbeschluss über die Verkehrsgestaltung an der Kita Berliner Ring, der in den städtischen Gremien vor Entscheidungsfindung von der Tagesordnung genommen wurde. Nach ihrer Aussage hätten der Ortsbeirat und die Stadtverordnetenversammlung nicht über „verkehrsrechtliche Anordnungen“ zu entscheiden.

„Hoffentlich war die Stadtverordnetenversammlung am 11. November 2021 keine Fastnachtsveranstaltung. Wenn man der Argumentation der Bürgermeisterin konsequent folgt, wäre auch der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Antrag der Koalition bezüglich der Prüfung einer Anordnung von Tempo 30 unzulässig. Auch das bereits im Jahr 2015 beschlossene Radwegekonzept wäre ungültig“, befürchtet Lisa-Marie Blumenschein. Dies könne nach Auffassung der Freidemokraten so kaum sein.

Harald Boeddinghaus, Ortsbeiratsmitglied West, befürchtet, dass die von der Verwaltung ohne Beschluss der Stadtverordnetenversammlung angeordnete Änderung der Verkehrsführung am Berliner Ring in Höhe der neuen Kita ein ähnliches Verkehrschaos verursacht wie in der Wormser Straße und dadurch letztlich Kinder gefährdet werden können. „Dies ist in jedem Fall zu vermeiden, nötigenfalls müssen die durch die Verwaltung auf den Weg gebrachten Beschlüsse gestoppt werden“, so Boeddinghaus. red