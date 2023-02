Irish Spring-Festival im Parktheater

Bensheim. Zum traditionellen Saison-Auftakt präsentiert Festspielleiter Klaus P. Becker nach drei Jahren Corona-Pause am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr im Parktheaterzum 16. Mal „Irish Spring“, das renommierte Festival of Irish Folk Music mit vielen Künstlern und Bands aus den unterschiedlichsten Regionen Irlands.

Newcomer und etablierte Stars

In der Ankündigung der Internationalen Sommerfestspiele Auerbach heißt es: Irish Spring misst permanent den Pulsschlag der Szene und präsentiert neben Bewährtem auch aufregende neue Strömungen und Entwicklungen, ein Querschnitt durch die vitale und sich ständig im Fluss befindende irische Musikszene mit interessanten Newcomern und längst etablierten Stars.

Lisa Canny aus Irland wird mit ihrer Band beim Irish Spring-Festival im Bensheimer Parktheater spielen. © Festspiele

Virtuose und hochmotivierte Musiker bezaubern mit mitreißenden Jigs, Reels und Hornpipes im kontrastreichen Spannungsfeld von Tradition und Moderne, Melancholie und überbordender Lebenslust, angereichert mit virtuosem Irish Dance.

So will auch der Jahrgang 2023 musikalisch schwungvoll den Winter-Blues vertreiben und mit einer kraftvollen Brise von der musikbegeisterten grünen Insel dem Frühling auch an der Bergstraße Tür und Tor öffnen. Und spätestens wenn zum großen Finale traditionell alle Musiker gemeinsam noch einmal zu einer großen, ausgelassenen Session aufspielen, hält es im Parktheater erfahrungsgemäß keinen mehr auf den Sitzen.

Zum Auftakt lassen die nordirischen Newcomer Eimear Magee & Jordan Lively aus der Grafschaft Down sowohl stimmlich als auch instrumental mit Gitarre und Fiddle aufhorchen. Zudem ist Eimear auch als Tänzerin bei dieser Tour am Start. Die renommierte Eleanor Shanley aus der Grafschaft Leitrim ist mit ihrer glockenklaren Stimme eine etablierte Größe, wenn es um die Interpretation irischer Balladen geht. Jahrelang war sie die Sängerin der legendären irischen Folkband „De Danann“ und ihre Zusammenarbeit mit der „Dubliners“-Legende Ronnie Drew dürfte vielen auch noch in bester Erinnerung sein. Unterstützt wird sie von Luke Coffey (Banjo, Mandoline, Fiddle) und Niall Hughes (Bass).

Die siebenmalige Gewinnerin (Harfe & Banjo) der renommierten All Ireland Championships Lisa Canny aus der Grafschaft Mayo steht mit ihrer Band für ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk. Ihre Bühnenpräsenz ist schlicht eine Wucht. Lisa ist verwurzelt in der Musiktradition ihrer irischen Heimat, versteht es jedoch vorzüglich, diese Musik mit anderen Stilrichtungen zu verschmelzen, bis hin zu Pop und Hip-Hop-Elementen. Eine außergewöhnliche Musikerin mit starker Begleitung.

Kartenvorverkauf per E-Mail oder Post: KaPeBecker@t-online.de, Tel. 06251/2332 und www.festspiele-auerbach.de red