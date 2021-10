Interaktiver Schnuppertag in der Stadtbücherei

Bensheim. Jährlich am 24. Oktober findet seit 1995 deutschlandweit der Tag der Bibliotheken statt. Er wurde vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen und lenkt die Aufmerksamkeit auf die über 9000 Bibliotheken in Deutschland mit ihrem umfangreichen Angebot.

In vielen Bibliotheken wird seit Einführung des Tages mit besonderen Veranstaltungen auf die verschiedenen Leistungen dieser Institutionen als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen. Die Stadtbibliothek Bensheim zelebriert diesen Tag in Form eines interaktiven Schnupper-Nachmittages am Dienstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr für alle Interessierten.

Die neue Portalseite der Stadtbibliothek, erreichbar über die Website der Stadtkultur oder direkt unter https://webopac.winbiap.de/bensheim, werden auf großem Bildschirm präsentiert. Dabei werden neue Services und Angebote erklärt und getestet. Das Bibliotheksteam beantwortet auch konkrete Fragen zur Benutzung des Medienkatalogs.

Kinder haben die Möglichkeit, programmierbare Bienen – Bee-Bots – auszuprobieren und mit dem Merge-Cube interaktiv in 3D-Welten abzutauchen. Die kleinen Gäste dürfen sich im Rahmen der Kampagne „#MINTmagie“ über spannende Rätselhefte und kleine Geschenke freuen. Die Veranstaltung ist ein offenes Angebot und findet während des laufenden Betriebs der Stadtbibliothek statt. Sollte es zu Wartezeiten kommen, bittet das Team der Stadtbücherei um Verständnis. ps

Info: Weitere Informationen: www.stadtkultur-bensheim.de/bibliothek/