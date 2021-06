Bensheim. Die Stadt lädt erstmals zur Vielfalts- und Integrationskonferenz ein: Sie findet am 3. Juli von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Auerbach Kronepark statt. Die Integrationskonferenz bietet Akteuren, Bürgern und Organisationen die Gelegenheit, sich über die Ausrichtung von Integration und Vielfalt in Bensheim austauschen.

Eingeladen sind Mitarbeitende oder ehrenamtlich Engagierte in Bereichen wie Bildung, Sprache, Arbeitsmarkt, Sozialversorgung, Beratung und Betreuung, Gesundheit oder Freizeit, die zum Beispiel mit Menschen unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Hintergrunds und Alters sowie unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten oder körperlicher Fähigkeiten arbeiten.

Explizit thematisiert die Konferenz nicht nur Angebote für Migranten und Geflüchtete, sondern auch für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen. Auch die Perspektive von Unternehmen und Schulen soll zur Sprache kommen. Ziel der Konferenz ist es, das Integrations- und Vielfaltskonzept der Stadt in den drei Handlungsfeldern Arbeit und Soziales, Stadtgesellschaft sowie Sprache und Bildung weiterzuentwickeln. In Arbeitsgruppen zu diesen Handlungsfeldern werden die Teilnehmenden bestehende Angebote analysieren, zusätzliche Bedarfe feststellen und den weiteren Weg für die Entwicklung der Bensheimer Integrations- und Vielfaltsstrategie erarbeiten.

Die Konferenz ist Teil des vom Land geförderten Programms WIR (Wirksame Integrationsmaßnahmen Realisieren) – „Kommunale Integrations- und Vielfaltsstrategien“.

Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen ist eine Teilnahme nur mit verbindlicher Anmeldung bis 25. Juni möglich. Für die Anmeldung oder bei Fragen wenden sich Interessierte per Mail an integration@bensheim.de oder per Telefon unter 06251/14185 (Natalia Rathke) oder 06251/14162 (Günter Bitsch an die Mitarbeiter im Rathaus. ps