Integration und Geflüchtete

Bensheim. Die Grünen befassen sich in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (11.) mit dem Thema „Geflüchtete und die gesellschaftliche Teilhabe in Bensheim“. Menschen fliehen vor Krieg, Verfolgung, Ausbeutung, Unterdrückung, gewaltsamen Konflikten, Naturkatastrophen oder den Folgen des Klimawandels. Weltweit sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte davon sind Kinder. Nur ein geringer Teil der Asyl- und Schutzsuchende erreicht Europa als Zufluchtsort.

Seit Jahren ist die Stadt Bensheim Heimat für viele Geflüchtete geworden. Aktuell stellt der Krieg gegen die Ukraine die Stadt vor eine große Herausforderung. Denn die Zahlen der Geflüchteten steigen und Wohnraum fehlt. „Neben Organisation, Unterkunft und Verpflegung müssen sich Geflüchtete an ihrem neuen Aufenthaltsort zurechtfinden. Auf die Stadt kommt damit eine große Verantwortung zu, neben weiteren Aufgaben, wie eine erfolgreiche Integration mit passgenauen Maßnahmen und Initiativen“, betont die stellvertretende Vorsitzende des Ausländerbeirats und Grünen-Stadtverordnete Fatemeh Schmidt.

Zugang zu Ausbildung und Arbeit sei eine Schlüsselrolle für die gesellschaftliche Teilhabe und das Miteinander in Bensheim. Gute Rahmenbedingungen erleichtern das Zusammenleben der jungen Menschen und Familien, bauen Konflikte ab und können dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel entgegenwirken.

Integration könne ohne Bildung nicht funktionieren. Viele Geflüchtete sind jünger als 25 Jahre und in einem Alter, in dem sie eine Ausbildung benötigen. „Dies alles ist eine Gemeinschaftsaufgabe, an der sich der Bund und das Land weiterhin auch finanziell beteiligen müssen, um die Kommunen bei der großen Aufgabe zu unterstützen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Das Integrationskonzept der Stadt Bensheim helfe dabei, diese wichtigen Aufgaben zu bewerkstelligen. Über diese und weitere Themen sprechen die Grünen in ihrer Fraktionssitzung. Interessierte können an der digitalen Sitzung ab 20 Uhr teilnehmen. Es wird um Anmeldung bei d.sterzelmaier@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red