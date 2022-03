Inszenierung im digitalen Raum

Bensheim. „Ich will es gar nicht bewerten…doch schon.“ Das trifft ziemlich gut auf das wohl sehr andere Stück „möwe.live“ des Schauspielensembles „punktlive“ aus Nürnberg unter der Regie von Cosmea Spelleken zu. Inszeniert wird ausschließlich im digitalen Raum, Schauspielerinnen und Schauspieler sind auf der Bühne keine anzutreffen. Der Zuschauer wird im Konzept dieser digitalen Inszenierung auch digital in die improvisierten Abläufe mit eingebunden: Vor, nach und während der Vorstellung kann das Publikum mit den Charakteren des Stücks auf Instagram, Twitter, Facebook und co. interagieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Möwe.live“ wurde nach dem Vorbild von Tschechows Drama „Die Möwe“ geschaffen und wird diesem mehr als gerecht. Ansprechend modernisiert werden auch hier die Themen Einsamkeit, Sehnsucht und der Trug der Sozialen Medien auf die virtuelle Bühne gebracht.

Das Publikum taucht ein in das virtuelle Abbild des Lebens von Kostja Treplejow (Nils Hohenhövl), Nina Sarajetschnaja (Klara Wördemann), Mascha Schwamrajew (Jonny Hoff), Boris Trigorin (Janning Kahnert) und Kostjas Mutter Arkadina (Ulrike Arnold), deren Wege sich nach einem letzten Sommerurlaub in Frankreich getrennt haben. Einzig und allein die Sozialen Medien erlauben es ihnen, den Werdegang ihrer Freunde zu verfolgen. Kostja ist erfolgreicher Nachwuchskünstler, Mascha (hier ein Mann) erwartet ein Kind und Nina besucht als Möchtegernschauspielerin Casting für Casting. Doch der Schein trügt. Unter der ach so glücklichen Fassade auf Social Media bemerkt der Zuschauer durch die Teilnahme an Video Calls und Chats der Charaktere, dass Sehnsüchte und Unglück deren Leben prägen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer wieder werden Videoaufnahmen aus Boris’ Videotagebuch eingespielt, die die glücklichen Erinnerungen an den unbeschwerten vergangenen Sommer darstellen. Für die Charaktere ist nun jedoch alles anders. Sie allesamt sind Künstler, einer erfolgreicher als der andere. Doch hinter jedem Erfolg steckt eine erdrückende Wahrheit. Mascha geht zur Therapie, Nina hat keinen Erfolg bei ihren Vorsprechen und Kostja droht unter dem Druck, ein neues Theaterstück schreiben zu müssen, zu ersticken. Niemand von ihnen schafft es, sich dem anderen ehrlich mitzuteilen. So wird auch der (vermutliche) Selbstmord Kostjas am Ende des Stücks zur großen Überraschung, die Mascha zu einem Liebesgeständnis herausfordert, das im letzten Moment zurückgenommen wird.

So gleicht „möwe.live“ ebenfalls thematisch Tschechows Werk: eine Alltagsgeschichte von einer Gruppe junger Künstler, die allesamt glücklich zu sein scheinen. Die eigentliche Komplexität ihres Lebens und ihrer Beziehungen kommt nur unterschwellig hervor, ausgesprochen wird sie so gut wie nie. Untermalt wird der standardisierte Alltag durch aktuelle Bezüge zur Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Diese Bezüge lassen den Zuschauer eine ganz eigene Verbindung zu der dargestellten Situation finden, die das ein oder andere Mal zu Gelächter führt. Das falsche Bild des Lebens wird erst zur brutalen Ehrlichkeit, als Kostjas Selbstmord dem Zuschauer präsentiert wird.

Ganz gemäß ihrem Vorbild schafft Cosmea Spelleken auch eine Inszenierung, die simpel wirkt, ohne dramatische Wendungen oder extraordinäre Handlungen. Der Ausgang des Stücks ist so von Anfang an nicht unbedingt erahnbar und wirkte daher überraschend. Blickt man jedoch auf die kleinen Details im Stück zurück, so scheinen die Anzeichen immer da gewesen zu sein. Denn das Stück wirkt allein durch die versteckten Hinweise, die auf zukünftige Geschehnisse oder Vergangenes hindeuten, und durch Botschaften, die nur durch die Interpretation des Zuschauers bemerkbar werden. Dadurch fordert es den Zuschauer heraus, aufmerksam hinzusehen und Details zu entdecken.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Um die Beziehungen der Figuren zu verstehen, zählen so auch nicht nur die Erinnerungen aus dem Videotagebuch, sondern ebenfalls Kostjas Notizen, die dem Zuschauer nur kurz und ohne weiteren Kommentar präsentiert werden. Auch die Emotionen der Charaktere werden während der Chats, die eigentlich das falsche, glückliche Bild auf die Personen darstellen, clever für den Zuschauer ersichtlich gemacht. Aggressives Tippen auf der Tastatur und Seufzer hinter dem Bildschirm geben Hinweise auf die eigentlichen Emotionen, die in der jeweiligen Situation vorherrschen.

Dadurch, dass all diese Hinweise dem Zuschauer nur unterschwellig zur Verfügung standen, ist dieser in einer ähnlichen Position wie die Charaktere des Stücks. Er sieht mit an, wie die Charaktere sich öffentlich präsentieren oder durch die Medien präsentiert werden. Zugleich bekommt er jedoch auch ganz private Einblicke in das Leben dieser. Ob er diese Informationen allerdings nutzt, das wird ganz ihm selbst überlassen.

Interessant ist auch, dass Kostja als Drehbuchautor über neue Formen spricht. Formen, die eigentlich doch keine Bedeutung haben. Bedeutend ist nur die Geschichte dahinter. Diese neuen Formen werden gleichzeitig in dem Stück selbst durch die digitale Machart gezeigt. Sie bildet eine neue und moderne Form des Theaters, die die Grenze zwischen Theater und Film verschwimmen lässt. Der Zuschauer blickt auf das Leben der Figuren in Rückblenden, ist jedoch gleichsam mittendrin. Er scheint sich selbst in den Videocalls zu befinden oder den Desktop zu bedienen. Kostjas Worte legen jedoch nahe, dass diese digitale Art der Inszenierung nicht weiter von Bedeutung ist, und der Fokus auf das Thema des Stücks gelegt werden sollte.

Das Ende der Inszenierung ist eine wahre Herausforderung für die Nerven der Zuschauer. Plötzlich geht alles ganz schnell. Kostja ist tot, der Grund wird nie ausgesprochen, und Mascha ist dabei eine Nachricht in Gedenken an seinen Freund zu verfassen, die seine Liebe zu ihm öffentlich bekanntgeben würde. Doch er löscht sie, das Publikum stöhnt enttäuscht auf. Ein Stück, das vor allem für den aufmerksamen Zuschauer Spannung geboten hat, geht zu Ende.

Mara Stegmeier, VLK Deutsch Klein, AKG Bensheim