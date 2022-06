Instrumente ausprobieren

Bensheim. An zwei Terminen bietet die städtische Musikschule in diesem Jahr die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 2. Juli, können Querflöte, Oboe, Gitarre, Klavier und Schlagzeug von den Kindern getestet werden. Eine Woche später, am 9. Juli, sind Block- und Querflöte, Saxofon, Klavier und Schlagzeug an der Reihe.

Zwischen 10 und 13 Uhr können alle Interessierten in 30-minütigen Einheiten ihr Wunschinstrument ausprobieren und die Lehrkräfte persönlich kennenlernen. Dazu gibt es Informationen über Gebühren und Unterrichtsformen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Unterhaltung Lauschige Klassiknacht unter Kastanien in Heppenheim Mehr erfahren

Für beide Termine wird um Anmeldung über das Sekretariat der Musikschule gebeten, heißt es in der Ankündigung. ps