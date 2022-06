Instrumente an der Musikschule in Bensheim ausprobieren

Bensheim. An zwei Terminen bietet die städtische Musikschule in diesem Jahr die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren:

Am Samstag, 2. Juli, können Querflöte, Oboe, Gitarre, Klavier und Schlagzeug von den Kindern getestet werden. Eine Woche später, am 9. Juli, sind Block- und Querflöte, Saxofon, Klavier und Schlagzeug an der Reihe.

Zwischen 10 und 13 Uhr können alle Interessierten in 30-minütigen Einheiten ihr Wunschinstrument ausprobieren und die Lehrkräfte persönlich kennenlernen. Dazu gibt es Informationen über Gebühren und Unterrichtsformen.

Für beide Termine wird um Anmeldung über das Sekretariat der Musikschule gebeten, heißt es in der Ankündigung. ps