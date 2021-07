Ins Felsenmeer mit seinen Riesen

Bensheim. Die erste Familienwanderung des Odenwaldklubs Bensheim startete auf einem Parkplatz kurz hinter Hochstädten und führte hinauf zum Felsenmeer. Die zwei vierzehnjährigen Teilnehmer, die in Begleitung ihrer Oma gekommen waren, gingen auf eigene Faust los. Das Wanderzeichen SJ 2 führte sie zum Ziel.

Auf den ersten Felsen, mit Blick auf den Wanderweg, konnten die beiden das mitgebrachte Essen genießen und empfingen ausgeruht die später eintreffende Wandergruppe. Während die Gruppe eine Pause einlegte, eroberten die Jugendlichen das Felsenmeer. Informationen zur Entstehung des Felsenmeers, der Sage sowie auch der geologischen Prozesse, fanden bei den Teilnehmern großes Interesse.

So berichtet die Internetseite Wikipedia: „Zwei Riesen hausten in der Gegend von Reichenbach, der Felshocker auf dem Felsberg und der Steinbeißer auf dem Hohenstein. Ihre Riesenreiche wurden durch das Lautertal getrennt. Bei einem Streit bewarfen sie sich mit Felsbrocken. Der Steinbeißer hatte viel mehr Wurfmaterial und begrub den Felshocker unter den Blöcken; angeblich hört man ihn heute noch darunter brüllen.“

Weiter ging es hinauf, vorbei an besonderen römischen Werkstücken (Riesensäule und Altarstein), zum Felsberg. „Die Riesensäule ist 9,3 Meter lang und rund 27,5 Tonnen schwer. Drei begonnene Sägeschnitte deuten darauf hin, dass versucht wurde, die Säule zu zerteilen und wegzuschaffen. Am 1. Mai 1980 wurde die Riesensäule durch ein Feuer so stark beschädigt, dass ein Stück abbrach. Der Domstein am Trierer Dom ist ein Rest der Riesensäule“, berichteten die Wanderführer.

Nach einer kurzen Trinkpause im Lokal Ada’s Buka trat die Gruppe den Rückweg an. Das Wanderzeichen „N“ (rot) des Nibelungensteigs führte die Teilnehmer, vorbei am Ohlyturm, zurück zum Parkplatz. Der Ohlyturm, ein aus Granit gebauter 27 Meter hoher Aussichtsturm, markiert den höchsten Punkt des Felsbergs. Mit einem Eis in der Eisdiele in Alsbach schloss die erste Familienwanderung des Odenwaldklubs Bensheim ab. red