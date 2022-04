Innovative Architektur in Frankfurt

Bensheim. Die Kulturinitiative Leo Grewenig bietet wieder eine Tagesexkursion mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Region an, zu der auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Am Samstag, 23. April, fährt die Gruppe nach Frankfurt.

Dort stehen die innovative Architektur rund um die EZB an der ehemaligen Großmarkthalle von Martin Elsaesser und die große Ausstellung „Marcel Duchamp“ auf dem Programm.

Der französisch-amerikanische Maler und Objektkünstler Marcel Duchamp (1887-1968) zählt zu den Pionieren der Konzeptkunst und zu den Wegbereitern von Dadaismus und Surrealismus. Das Museum für Moderne Kunst (MMK) zeigt seit wenigen Tagen fast 700 Werke von Marcel Duchamp, die erstmals seit zwei Jahrzehnten Arbeiten aus allen Schaffensphasen des Künstlers in einer Ausstellung vereinen.

Die ehemalige Großmarkthalle im Frankfurter Ostend, ein Zweckbau der Klassischen Moderne von 1928, ist der erste Großbau in moderner Betonschalenbauweise und war zur Entstehungszeit der größte Gebäudekomplex in Frankfurt. Das „Eierschalengewölbe“ des Hallendachs hat im Scheitel einen Betonauftrag von nur wenigen Zentimetern. Wegen der sakralen Atmosphäre im Innern wurde die Halle in Frankfurt auch „Gemieskerch“ genannt. Die dekonstruktivistisch verdrehten Türme des 2014 fertiggestellten Doppelscheiben-Hochhauses der EZB werden durch das Eingangsbauwerk mit seinen dreidimensional gebogenen Glaselementen erschlossen, dass die ehemalige Großmarkthalle überragt.

Die Führung verläuft auch entlang der öffentlich zugänglichen Bereiche der 2015 eröffneten Erinnerungsstätte der Architekten KatzKaiser, das Areal der EZB wird jedoch nicht betreten. Am Ende der Führung geht es um die denkmalgeschützte Honsellbrücke und die 2013 vollendete Osthafenbrücke.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bensheimer Bahnhof, die Architekturführung im Frankfurter Ostend beginnt um 10 Uhr. Anschließend geht es mit einem Spaziergang entlang des Mains in die Innenstadt, wo um 14 Uhr die Führung durch die Ausstellung „Marcel Duchamp“ im MMK geplant ist. Ab 17 Uhr Rückfahrt nach Bensheim.

Da die Fahrt mit dem Hessenticket in 5er-Gruppen organisiert wird, kann die Heimfahrt aber flexibel geregelt werden. Die Fahrtkosten betragen inklusive Bahnticket, Eintrittsgelder und zwei Führungen 45 Euro für Nicht-Mitglieder. red