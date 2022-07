Inner Wheel mit neuer Präsidentin

Bensheim. Carola Beck ist die neue Präsidentin des Inner Wheel Clubs (IWC) Bensheim-Lampertheim. Der jährliche Ämterwechsel fand kürzlich bei traumhaftem Wetter privat bei der neuen Präsidentin statt. Doris Mäurer übergab das Amt nach zwei Jahren. Vizepräsidentin ist jetzt Karin Koch, als Pastpräsidentin steht Doris Mäurer zur Verfügung. Das Amt der Clubsekretärin hat Rita Pietralla übernommen. Brigitte Merkel ist weiter Schatzmeisterin, Clubmeisterin ist Maja Wallach.

Das Amt des internationalen Dienstes liegt dieses Jahr in den Händen von Stephanie Möller. Die Pressearbeit übernimmt Kathrin Pröpster. Dem angeschlossenen Förderverein steht weiterhin Alice Schwabenland vor.

Förderung und Unterstützung

Trotz Corona-Pandemie konnte der Club einen erfolgreichen Adventsbasar abhalten, so dass die durch die Statuten festgelegten Maßnahmen erfüllt werden konnten. Hierzu gehören die Unterstützung der Bensheimer Tafel, die Förderung des Vereins für Wohnungslose und ein nationales Förderprojekt zur Unterstützung von Kindern aus sozial schwachen Familien.

Inner Wheel ist eine internationale von den Vereinten Nationen anerkannte Organisation von Frauen. Diese widmet sich als Service-Club der Freundschaftspflege, unterstützt soziale und kulturelle Projekte und pflegt die internationale Verständigung. Derzeit gibt es weltweit rund 4000 Inter Wheel Clubs mit mehr als 100 000 Mitgliedern. Inner Wheel wurde 1924 gegründet und feiert in zwei Jahren sein 100-jähriges Bestehen. Seit 2006 ist der IWC in Bensheim aktiv. red