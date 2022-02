Innenstadt und Haushaltsplan

Bensheim. Die wöchentliche Sitzung der SPD-Fraktion findet am Dienstag (15.) ab 19 Uhr pandemiebedingt nochmals als Zoom-Konferenz statt, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt. Breiten Raum wird dabei das Thema Innenstadtentwicklung mit Marktplatz und Neumarkt einnehmen. Einhellig begrüßt wird die Bereitschaft der Architektenkammer Hessen, das Wettbewerbsverfahren zum Marktplatz beratend zu begleiten.

Die Einschätzung der Kammer, dass ein Ideenwettbewerb kein geschlossenes Verfahren sei, das keine Bürgerbeteiligung zulasse, trage zur Klarstellung bei, heißt es in einer Pressemitteilung. Vielmehr bedeute er eine sehr gute Chance, die Ergebnisse in die Bürgerschaft hineinzutragen. Gespannt warte man jetzt, nach unterschiedlichsten Aussagen in der Vergangenheit, auf die finale und belastbare Positionierung der Denkmalbehörde, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschäftigt sich die Fraktion mit den Anmerkungen der Aufsichtsbehörde zum Haushaltsplan für das Jahr 2022. „Erfreut nehmen wir die ohne Auflagen erfolgte Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Kreis Bergstraße zur Kenntnis“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Werner Bauer“. Die Tatsache, dass der Jahresabschluss 2021 entgegen der ursprünglichen Planung, die noch einen Fehlbetrag in Höhe von gut acht Millionen Euro vorsah, positiv abschließen werde, begründe durchaus eine Entspannung der Haushaltslage insgesamt. red

