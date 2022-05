Innenstadt Thema bei CDU

Bensheim. Aus dem Innenstadtbudget werden – wie berichtet – verschiedene Projekte finanziert: Die „Babbelbänke“ als flexible Sitzgelegenheiten, neue Pflanzkübel zur Begrünung am oberen Marktplatz und die Service-Kampagne, die das Stadtmarketing vorgeschlagen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die geplanten Sommer-Aktionen auf dem Beauner Platz sowie am Wambolter Hof sollen sie das Bild der Innenstadt verbessern und ihre Anziehungskraft steigern. Die CDU sieht diese als lohnenswert an. Zuschüsse kommen vom Land, die Christdemokraten hatten nach eigenem Bekunden die Teilnahme an dem Programm angeregt.

„Die Vorbereitungen für den Ideenwettbewerb beginnen, der sich auf die künftige Gestaltung des Marktplatzes richtet. Wir erwarten von den Planungsbüros durchdachte Konzepte, die auf Grundlage der vorhandenen Vorschläge ausgearbeitet werden müssen“, sagt CDU-Stadtverordneter Rudolf Volprecht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun sei nicht der Zeitpunkt für Vorfestlegungen, sondern der Wettbewerb müsse zügig starten; die Teilnehmer sollten möglichst offen an die Aufgabe herangehen. Die Ergebnisse, die sich daraus ergeben, werden öffentlich diskutiert und letztlich über die Umsetzung entschieden.

Als positives Zeichen sehen die Kommunalpolitiker, dass in der ehemaligen Buchhandlung oberhalb des Marktplatzes in diesem Jahr ein Café eröffnen wird. Weitere Gastronomie können sie sich in dem Bereich vorstellen, schließlich bleibt für die CDU-Fraktion eine Belebung das Ziel.

Der Platz in der Mitte der Stadt müsse insgesamt betrachtet werden, worauf Stadtverordnete Petra Jackstein hinweist: „Ein großes Potenzial bietet das ehemalige Kaufhaus Krämer. Die städtische Gesellschaft MEGB wird die Sanierung angehen, damit das Gebäude über das Erdgeschoss hinaus künftig genutzt werden kann.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Mitglieder der CDU-Fraktion kommen heute, Dienstag (3.), 19 Uhr, vor dem Kaufhaus Krämer in der Bahnhofstraße zusammen. Am Marktplatz wollen sie über den Sachstand der angekündigten Projekte sprechen. red