Bensheim. In der Woche vom 22. bis 26. Februar fand unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ der diesjährige Regionalentscheid von Jugend forscht statt. Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Veranstaltung nicht bei der BASF in Ludwigshafen stattfinden, sondern wurde digital durchgeführt. Die Jury-Gespräche fanden in Form von Videokonferenzen und die Preisverleihung als Videostream statt.

Hautnahes Erlebnis fehlte

Zwar fehlten das hautnahe Erlebnis des Wettbewerbs, das Kennenlernen der anderen Teilnehmer und das Begutachten der eingereichten Arbeiten, doch für die beiden Teams der Liebfrauenschule Bensheim war es trotzdem spannend und ihr Einsatz hat sich am Ende auch gelohnt – sie erreichten einen zweiten und einen dritten Platz.

Am Motto „Lass Zukunft da!“ haben sich die Schülerinnen bereits bei der Themenwahl orientiert. So beschäftigten sich Marlene Sonnabend und Lotta Wünsche mit dem Thema der Elektro-Mobilität. Frida Kaffarnik und Maria Kifarkis untersuchten ein aktuelles Problem – die Belüftung von Klassenräumen.

In der Woche vor dem Wettkampf gab es bereits erste Technik-Checks für die Schülerinnen, so dass sie sich mit dem Videokonferenz-Tool der Jugend forscht-Stiftung anfreunden konnten. Die Nervosität der Schülerinnen nahm im Laufe der Woche immer mehr zu: Schließlich war es für alle vier die erste Teilnahme am Wettbewerb und dann auch noch im digitalen Format.

Die betreuenden Lehrkräfte – Nicolas Chalwatzis und Lars Schlichtherle – konnten an den Wettbewerb-Tagen den Schülerinnen schließlich nicht beiseitestehen, wie es beim normalen Wettkampf der Fall gewesen wäre.

Und schließlich war er da, der Tag des Jury-Gesprächs. Die beiden Gruppen stellten jeweils in fünf bis sieben Minuten der Fachjury ihr Projekt vor. In einem anschließenden Gespräch tauschten sich die Jungforscherinnen mit der Jury über das Vorgehen und die Weiterführung des Projektes aus. Danach war die Arbeit für die Schülerinnen vorbei und es hieß warten, bis das Video zur Siegerehrung hochgeladen wurde.

Lüftung fürs Klassenzimmer

Im Fachbereich Arbeitswelt unter der Sparte „Schüler experimentieren“ belegten die Schülerinnen Frida Kaffarnik und Maria Kifarkis mit ihrem Projekt „Automatische Lüftungsanlage“ den dritten Platz. Sie untersuchten, wie sich der Aerosolgehalt in der Luft während der Unterrichtsstunden und beim Lüften verhält.

Aufbauend auf den Messungen sollte noch eine Lüftungsanlage nach Vorlage des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz gebaut werden. Die Lüftungsanlage konnte jedoch aufgrund des Lockdowns nicht bis zur Fertigstellung kommen. Daher mussten Frida und Maria ihre Messwerte und die damit einhergehenden Konsequenzen für das Lüften und Tragen von Masken mit der Jury diskutieren.

Im Fachbereich Technik unter der Sparte „Schüler experimentieren“ erzielten Marlene Sonnabend und Lotta Wünsche den zweiten Platz. In ihrem Projekt „E-Liner – mobile Fortbewegung“ entwickelten sie Prototypen von Inlineskates, die mithilfe von Elektromotoren betrieben werden.

Messreihen aufgebaut

Dazu befestigten sie einen Elektromotor am Skater und koppelten diesen mithilfe von Zahnrädern mit einem Rad. Außerdem wurden Akku und Schalter installiert, mit denen dann die Energiezufuhr geregelt werden kann.

Die betreuenden Lehrkräfte sind auch in diesem Jahr mit dem Abschneiden sehr zufrieden: Obwohl die Umstände alles andere als einfach waren, haben die beiden Gruppen die Motivation behalten und sich erfolgreich dem digitalen Regionalentscheid gestellt. „Das Tüfteln und Versuchen hat den Mädchen einen Riesenspaß gemacht und manche kann es nicht mehr lassen Messreihen aufzubauen“, heißt es vonseiten der betreuenden Lehrer. So manche habe so viel Forscherblut in sich, dass sie weitermache und ihre naturwissenschaftlich-technischen Interessen zu ihrem Berufsfeld ausbauen werde.

Seit Jahren betreibt die Liebfrauenschule auf diesem Feld eine erfolgreiche Förderung der Mädchen, wie man an den Erfolgen – sprich Prämierungen – ablesen kann. red