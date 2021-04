Ingrid Schich-Kiefer wiedergewählt

Bensheim. Die Kommunalwahlen im März haben auch im Ortsbeirat Bensheim-West Veränderungen bewirkt: Die CDU bleibt mit über 30 Prozent der Stimmen zwar stärkste Kraft, doch die Grünen konnten mit gut 25 Prozent deutlich zulegen und besetzen nun ebenfalls wie die Christdemokraten drei Sitze im Gremium. Die SPD stellt wie bisher zwei Ortsbeiräte, Freie Wähler und FDP sind mit jeweils einem Mitglied vertreten. Die Bürger für Bensheim verlieren einen Sitz und sind nun mit einem Vertreter präsent.

Im Pfarrzentrum der Kirchengemeinde Sankt Laurentius konstituierte sich am Montag der Ortsbeirat Bensheim mit seinen elf Mitgliedern. Einstimmig wurde Ingrid Schich-Kiefer (CDU) als Ortsvorsteherin in offener Abstimmung wiedergewählt. Weitere Vorschläge gab es nicht. Ihre Stellvertreter bleiben Peter Born (Grüne) und Walther Fitz (SPD). Hinzu kommen neuerdings noch Harald Boeddinghaus (FDP) und Alois Hillenbrand (FWG), da sich das Gremium zuvor auf eine personelle Aufstockung der Vertretungsriege geeinigt hatte. Neuer Schriftführer ist Thomas Schröder (CDU). Die alte und neue Ortsvorsteherin dankte den Kollegen für die Wahl und hofft auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen in der Weststadt.

Neu in den Reihen der CDU ist Dominik Jakob neben Tanja Geißelmann und Schich-Kiefer. Die Grünen schicken mit Doris Sterzelmaier und Thomas Götz zwei neue Mitglieder ins Gremium. Sterzelmaier gehörte dem Gremium bereits bis zum Jahr 2012 über 14 Jahre lang an. Volker Massoth schied nach einer Wahlperiode aus. Keine Veränderungen gab es bei den zwei Sitzen der SPD mit Walther Fitz und Michael Sydow. Auch Alois Hillenbrand (Freie Wähler) und Franz Apfel (Bürger) machen an gleicher Stelle weiter.

Ingrid Schich-Kiefer dankte auch den mit Ablauf oder während der Wahlzeit 2016 bis 2021 ausgeschiedenen Mitgliedern. Neben Volker Massoth waren dies Schriftführer Fabian Schmitt, Petra Petermann (SPD), die zehn Jahre lang dabei war, und Ulrike Vogt-Saggau (BfB), die nach fünf Jahren verabschiedet wurde. Thomas Schröder war ab 2011 zehn Jahre lang im Ortsbeirat aktiv und wird künftig die Sitzungen dokumentieren. Sein Stellvertreter ist Bodo Keil.

Dass er sich dabei kaum langweilen dürfte, zeigen die prominenten Themen, die immer wieder in der Weststadt diskutiert werden. Neben Gewerbegebieten und anderen Neubauprojekten sorgt auch das Thema Verkehr regelmäßig für Gesprächsstoff. Am Montag ging es um die Parksituation entlang des Berliner Rings: Seit Öffnung des Impfzentrums komme es dort täglich zu parkenden Fahrzeugen auf dem Radweg, so Peter Born, der sich für mehr Kontrollen in diesem Abschnitt aussprach.

Bezüglich des Verwaltungsvorschlags zur ergänzenden Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I für die Bezirke Mitte, West und Auerbach sowie Schönberg, Hochstädten, Wilmshausen und Zell kritisierte Thomas Götz eine mangelhafte Transparenz bei Personalentscheidungen.

Bevor der Ortsbeirat zustimme, wolle man zunächst mehr über die betreffende Kandidatin wissen. Die meisten seiner Kollegen sahen das genauso. Der Punkt wurde zurückgestellt. tr

