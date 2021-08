Infoveranstaltung am 30. September

Bensheim. Eine Online-Elterninformationsveranstaltung zum Thema „Inklusiver Unterricht an Allgemeinen Schulen“ findet am Donnerstag, 30. September, um 18.30 Uhr statt. Eltern und Lehrer aus Grundschulen werden den Teilnehmern von ihren Erfahrungen mit inklusiver Beschulung berichten. Auch Vertreter des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis sowie des Jugendamts des Kreises Bergstraße werden sich zuschalten und über die formalen Abläufe informieren. Die Veranstaltung wird von der Lebenshilfe Lampertheim und Ried e.V./Frühförder- und Beratungsstelle des Kreises Bergstraße in Kooperation mit der Nieder-Ramstädter Diakonie, der Behindertenhilfe Bergstraße, Wir DABEI!, EUTB® Bergstraße und den Sonnenkindern Elterninitiative Handicap e.V. Bergstraße durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte können sich bis zum 24. September per E-Mail unter info@lebenshilfe-lampertheim.de anmelden. Die Teilnehmer bekommen den Link zu der Online-Veranstaltung rechtzeitig per E-Mail zugesendet.