Bensheim. Der nächste Infotag im Waldkindergarten Bensheim findet am Mittwoch, 5. Oktober, statt.

Interessierte Familien sind eingeladen, an diesem Vormittag den Waldkindergarten kennenzulernen, Fragen zu stellen und herauszufinden, ob der Waldkindergarten das Richtige für das eigene Kind ist.

Treffpunkt zum Infotag ist um 10 Uhr am Bauwagengelände am Parkplatz Schönberger Sportplatz. Nach einem Rundgang über das Kindergartengelände gibt es einige Informationen zu den Abläufen im Kindergarten und jede Menge Zeit für Fragen und Gespräche. heißt es in der Ankündigung. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 12 Uhr angesetzt.

Die Besucher sollen auf der Witterung angepasste Kleidung achten, heißt es in der Ankündigung. red