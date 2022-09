Bensheim. Das Frauenhaus Bergstraße ist am Samstag (17.) von 10 bis 14 Uhr mit einem Infostand vor dem Haus Fleck in der Fußgängerzone in Bensheim vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein möchte auf seine Arbeit und besonders auf die Aufgaben und die Tätigkeit der Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt aufmerksam machen, teilte Vorsitzende Martina Evertz mit. red