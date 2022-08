Bensheim. Mit einem Infostand ist die Bürgerhilfe am Samstag (6.) ab 10.30 Uhr in der unteren Fußgängerzone am Lammertsbrunnen vertreten. „Wir informieren über unsere Arbeit in der Nachbarschaftshilfe und über unsere Freizeitangebote“, so Heinz Lenhart. red

