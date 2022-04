Bensheim. Die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ ist am Samstag, 23. April, wieder mit einem Infostand am Haus Fleck in der Bensheimer Fußgängerzone vertreten.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen interessierte Bürgerinnen und Bürger über das Thema Ideenwettbewerb für den Bensheimer Marktplatz und die Option Null-Lösung informieren, heißt es in der Ankündigung. red

