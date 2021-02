Bensheim. Auch an diesem Samstag (27.) richtet die SPD wieder zwei Informationsstände mit Blick auf die Kommunalwahl am 14. März ein. In Zeiten der Corona-Pandemie soll auf diese Weise dem Informationsbedürfnis der Bürger Rechnung getragen werden, heißt es in einer vom Vorstand herausgegebenen Pressemitteilung. Die Hygieneregeln würden dabei strengstens beachtet.

Die Info-Stände werden ab 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr bei Edeka Jakobi in der Fabrikstraße sowie von 10 bis 13 Uhr beim Edeka Merz in der Wilhelmstraße in Auerbach eingerichtet. Landratskandidat Karsten Krug wird in Bensheim von 10 bis 10.45 Uhr sowie in Auerbach zwischen 11 Uhr und 12 Uhr anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich werden die Info-Stände kontaktlos organisiert. Das Informationsmaterial liegt auf Tischen aus. Ansprechpartner stehen unter Beachtung der Abstandsregeln bereit. Weitere Informationsstände sind für den 6. und 13. März, jeweils vormittags, in der Fußgängerzone in Bensheim und bei Edeka in Auerbach geplant, schreibt der SPD-Vorstand abschließend. red