Infos zur Präsidentenwahl in Frankreich

Bensheim. Die bevorstehende Wahl des französischen Präsidenten wird zweifelsohne auch die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich beeinflussen.

Der deutsch-französische Freundeskreis Bensheim-Beaune hatte vor dem ersten Wahlgang zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um die Chancen des amtierenden Präsidenten Macron zu diskutieren und die Historie und Einflüsse der französischen Präsidentschaftswahl aufzuzeigen. Jetzt steht die Stichwahl an. Aus diesem Grund möchte man Frankreich-Interessierte auf eine Veranstaltung aufmerksam machen.

Die Kreisvolkshochschule Groß-Gerau und das Haus am Maiberg, die Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz in Heppenheim, laden zu einer Zoom-Konferenz ein, in der nach dem zweiten Wahlgang in Form einer Presseschau über den Ausgang informiert wird. Der Referent Bernd Sterzelmaier fasst zusammen und bespricht, was in den französischen und in den deutschen Medien über die Präsidentschaftswahl berichtet wird. Die Presseschau wird am 26. April von 9 bis 10 Uhr stattfinden. Der Link zu den Zoom-Konferenzen wird den Teilnehmern nach der Anmeldung zeitnah zugeschickt. red

