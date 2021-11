Infos über das Bildungsangebot

Bensheim. Am Freitag, 19. November, öffnet die Karl-Kübel-Schule in Bensheim von 13.30 bis 17 Uhr ihre Türen für Besucher. Viele Schülerinnen und Schüler wissen, ein höherer Abschluss verbessert die Chancen auf eine qualifizierte Ausbildung, ein duales Studium oder ein Hochschulstudium. Aber: Welche ist die richtige Schule nach der Mittelstufe? Oder: Passt eine Berufsausbildung im „Dualen System“ von Ausbildungsbetrieb und Berufsschule vielleicht doch besser zu mir? Um diese Frage kreisen die Gedanken vieler Jugendlicher und ihrer Eltern.

Mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern ist die Karl-Kübel-Schule (KKS) das größte berufliche Schulzentrum in Bensheim. Eine Orientierung über das Bildungsangebot der Schule bietet der Informationsnachmittag am 19. November.

Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag die Schulformen Berufliches Gymnasium, Fachoberschule und die zweijährige Berufsfachschule zum Mittleren Abschluss. Wirtschaft, Wirtschaft bilingual, Gesundheit, Mechatronik, Umwelttechnik, Datenverarbeitungstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik werden als Schwerpunktfächer näher vorgestellt. Es ist egal, ob man schon genau weiß, was man werden möchte, oder ob man sich einfach nur informieren will. Der Informationsnachmittag ist sowohl für Zielstrebige als auch (noch) Orientierungslose gedacht.

Damit den Jugendlichen die Wahl des richtigen Schwerpunktfaches leichter fällt, haben die Lehrkräfte der berufsbezogenen Fächer Praxismodule zum Mitmachen und Anschauen entwickelt. Präsentiert werden diese von Schülern und Lehrern.

Der Schwerpunkt Wirtschaft versetzt die Gäste in die Abteilungen eines fiktiven Unternehmens und konfrontiert sie dort mit realistischen Entscheidungssituationen in den Bereichen Marketing, Controlling, Finanzierung, Personal und Produktion. Wirtschaft kann am Beruflichen Gymnasium auch bilingual – also in deutscher und englischer Sprache – belegt werden.

Der Schwerpunkt Gesundheit präsentiert medizinische Fragen im Fach Gesundheitslehre sowie Gesundheit im gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Kontext im Fach Gesundheitsökonomie.

Einen Einblick in die globalen Zusammenhänge von Natur und Technik, in das Funktionieren von Ökosystemen, in nachhaltige Entwicklung des technischen Fortschritts und in eine ressourcenschonende Energieversorgung erhalten die Gäste in Umwelttechnik (nur BG).

Unter Mechatronik (nur BG) wird die Schnittmenge von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik verstanden während in der Datenverarbeitungstechnik Einblicke in die Hard- und Software vernetzter Systeme gewährt werden.

Erst seit einigen Jahren am Beruflichen Gymnasium verfügbar ist der Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik. Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche, die sich künstlerisch mit neuen Medien auseinandersetzen möchten. Hier geht es in Theorie und Praxis um Bild- und Videobearbeitung, Textgestaltung und ganz praktische Kompetenzen wie das Erstellen von Homepages und Flyern.

Daneben gibt es Kurzvorträge der Abteilungsleiter zum Beruflichen Gymnasium und zur Fachoberschule. Rund um Notenvoraussetzungen, Fächerwahl und Abschlüsse wird das Wesentliche kurz angesprochen. Gerne beraten die Abteilungsleiter und Fachlehrkräfte anschließend in einem persönlichen Gespräch. Die Besucher sollten beachten, dass an diesem Tag die 3 G-Regel gilt.

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse mit ihren Eltern sowie alle Interessierten. Telefonische Auskünfte erteilt das Sekretariat unter der Telefonnummer 06251/1065-0. red