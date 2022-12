Das Hope-Center im Auerbacher Bahnhof lädt private Immobilienbesitzer, die ihre Grundsteuererklärung noch vor sich her schieben, zu einem Infoabend am Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr, ein. Laut Ankündigung werden Informationen vermittelt, um die Erklärung rechtzeitig vor Ablauf der Frist am 31. Januar 2023 abgeben zu können. Ein Fachmann aus der Immobilienbranche und eine Fachfrau aus der

...