Infoabend zur Grundsteuer

Bensheim. Das Hope-Center im Auerbacher Bahnhof lädt private Immobilienbesitzer, die ihre Grundsteuererklärung noch vor sich her schieben, zu einem Infoabend am Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr, ein. Laut Ankündigung werden Informationen vermittelt, um die Erklärung rechtzeitig vor Ablauf der Frist am 31. Januar 2023 abgeben zu können. Ein Fachmann aus der Immobilienbranche und eine Fachfrau aus der Finanzbranche informieren in lockerer Atmosphäre über dieses und andere Themen rund um die Immobilie. Plätzchen und alkoholfreier Punsch stehen bereit.

Anmeldung unter Telefon 06251/8692831 oder bensheim@hopecenter.eu red