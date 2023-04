Infoabend bei der Feuerwehr Auerbach

Auerbach. Es ist immer wieder interessant, Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu bekommen. So wie jetzt in Auerbach bei einem Informationsabend unter der Überschrift „Schau rein bei deiner Feuerwehr“.

Die Einsatzkräfte sind rund um die Uhr da, um der Bevölkerung zu helfen – und das nicht nur bei Bränden, sondern in unterschiedlichen kritischen und bedrohlichen Situationen. Wie aber sind die Strukturen der Feuerwehr, Berufsfeuerwehren, Werksfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren angelegt? Was tut die Wehr im Ernstfall? Konkret stand an diesem Abend das Thema größerer Stromausfall auf der Agenda. Warum sind Rauchmelder in Wohnungen so wichtig? Fragen, auf die die ß Feuerwehr Auerbach Antworten gab. Eine ähnliche Veranstaltung hatte es vor der Corona-Pandemie bereits gegeben, jetzt folgte die Neuauflage, Fortsetzungen sind denkbar. In Auerbach informierten Ralph Stühling (r.) und Wehrführer Eugen Sponagel. thz/Bild: Thomas Zelinger