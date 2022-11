Infoabend an der Kübel-Schule

Bensheim. Die Karl-Kübel-Schule veranstaltet am 30. November einen Informationsabend, zu dem alle Interessierten um 19 Uhr ins Multimax eingeladen sind. An diesem Abend informieren die Abteilungsleiter über die Bildungsgänge der KKS und Abschlüsse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierzu gehören die allgemeine Hochschulreife (Abitur) am Beruflichen Gymnasium (Wahl aus sechs Schwerpunkten), die Fachhochschulreife an der Fachoberschule (Wahl aus drei Schwerpunkten) und die Mittlere Reife an der zweijährigen Berufsfachschule (Wahl aus zwei Schwerpunkten).

In einer anschließenden Fragerunde können noch offene Fragen geklärt und auf die Bedürfnisse der Besucher näher eingegangen werden. Weitere Informationen auch unter www.karlkuebelschule.de. red