Info-Vormittag im Waldorfkindergarten Bensheim

Bensheim. Eltern, die an einem Betreuungsplatz im Waldorfkindergarten Bensheim interessiert sind, sind zu einem Info-Vormittag am Mittwoch, 10. November, von 10 bis 11 Uhr in die Hermannstraße 17 eingeladen. Das Team will gerne alle Fragen beantworten: Was ist das Besondere an einem Waldorfkindergarten? Wie gestaltet sich die pädagogische Arbeit?

Die Gruppenleitung der Kleinkindgruppe Edith Steingrüber-Hannewald und die Kindergartenleitung Claudia Arndt erklären das Konzept des Waldorfkindergartens und der Waldorfkrippe und geben einen Einblick in den strukturierten und gestalteten Tagesablauf. Aus organisatorischen Gründen bittet man um eine Anmeldung per Mail (kontakt@waldorfkindergarten-bensheim.de) oder auch telefonisch (06251/67550). Das Team des Kindergartens bittet um die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorgaben unter Covid19. red