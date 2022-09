Info-Veranstaltung zum Testament

Bensheim. Wer sich zu Lebzeiten materiellen Wohlstand geschaffen hat, möchte ihn gut vererbt wissen – am besten mit einem Testament. Es muss rechtsgültig sein – und der gesetzlich vorgegebenen Form genügen, dazu braucht es Fachwissen.

Zunächst ist die Wahl unter verschiedenen Testamentsformen zu treffen – so gibt es beispielsweise für Ehegatten die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Testaments. Dann gilt es, rechtliche Ansprüche, beispielsweise den Anspruch auf Pflichtteile, zu berücksichtigen. Steuerliche Konsequenzen sind ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Claudius Keller, Fachanwalt für Familienrecht, klärt auf über Form und Inhalt eines Testaments und stellt sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße möglichen Fragen seines Publikums.

Die Informationsveranstaltung findet statt am Donnerstag, 6. Oktober, von 19 bis 21 Uhr, in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim.

Anmeldungen sind entweder direkt über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de möglich oder am Telefon unter 06251/172960. red