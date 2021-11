Info-Truck an der GSS

Bensheim. Von Montag (15.) bis Freitag (19.) ist der Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie an der Bergstraße zu Gast. Er informiert Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim von Montag bis Mittwoch und der Heinrich-Böll-Schule in Fürth am Donnerstag und Freitag über die Berufswelt in der Metall- und Elektro-Industrie.

Von der Anlagenmechanikerin über den Industriemechaniker und bis hin zur Mechatronikerin können sich Schülerinnen und Schüler über 40 Ausbildungsberufe informieren.

„Die Pandemie ist nach wie vor eine schwierige Zeit für berufliche Orientierung“, sagt Dirk Widuch, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen von Hessenmetall. „Vor allem das Erleben und Ausprobieren, ein fester Bestandteil erfolgreicher beruflicher Orientierung, wird schmerzlich vermisst. Es wurden zwar digitale Formate zur Berufsorientierung geschaffen, die sehr gut angenommen wurden. Ersetzen können sie Präsenzformate aber nicht. Insofern freue ich mich sehr, dass wir beides mit dem Info-Truck wieder an die Schulen bringen können.“

Mit 80 Quadratmetern Informationsfläche bietet der Truck auf zwei Ebenen eine besonders realitätsnahe Einführung in die Berufswelt. An technischen Exponaten und Experimentierstationen können die Schüler beispielhaft ausprobieren, welche Tätigkeiten im Rahmen einer Ausbildung erlernt werden.

„Auch Ausbilder und Auszubildende von Unternehmen sind in das Konzept eingebunden. Sie stellen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor und berichten aus dem Azubi-Alltag“, erläutert Widuch. Ebenfalls mit an Bord ist die Ausbildungsplatzbörse, auf die Geschäftsführer Dirk Widuch nachdrücklich verweist: „Die Unternehmen suchen Auszubildende und dual Studierende. Die Bewerbungsphase für 2022 ist in vollem Gang.“ red

Info: Weitere Info zur Ausbildung in den Metall- und Elektro-Unternehmen unter www.ausbildung-me.de, Informationen für Lehrer, Eltern und Unternehmen: www.me-vermitteln.de