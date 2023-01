Info-Tage am Goethe-Gymnasium

Bensheim. Wohin nach der Grundschule? Das Goethe-Gymnasium Bensheim lädt Eltern von Viertklässlern ein, sich ein Bild von der Europaschule zu machen. Die Informationsabende am Mittwoch (25.) und Donnerstag (26.) beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Mensa (Eingang Lindenstraße).

Damit beide Elternteile teilnehmen können, wird es auch wieder einen digitalen Informationsabend geben: Am Montag (30.) ab 19.30 Uhr geht dieser im Youtube-Livestream online; ein Link wird zeitnah auf der Schul-Homepage eingestellt (www.goethe-bensheim.de).

Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Februar, freut sich das Bergsträßer Gymnasium von 9 bis 13 Uhr auf große und kleine Besucher. Wer sich für das Angebot Französisch als erste Fremdsprache interessiert, hat am Dienstag, 7. Februar, Gelegenheit, sich näher zu informieren – um 18 Uhr in der Mensa. red