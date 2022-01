Info-Tag im Waldkindergarten in Bensheim

Bensheim. Der nächste Infotag im Waldkindergarten Bensheim findet am Mittwoch (26.) statt. Interessierte Familien haben die Gelegenheit, den Waldkindergarten kennenzulernen. Es wird einen Informationsteil geben, während dessen die Betreuung im Waldkindergarten vorgestellt wird. Später haben die Eltern auch Zeit, Fragen zu stellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Info-Tag beginnt um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr startet dann die Vorstellung des Kindergartens und die Frage-und-Antwort-Runde. Etwa um 12 Uhr endet die Veranstaltung. Der Info-Tag findet auf dem Kindergartengelände des Waldkindergartens an den Bauwagen am Schönberger Sportplatz statt. „Da wir uns im Freien aufhalten werden, achten sie bitte auf Kleidung, die der Witterung angepasst ist“, heißt es in der Ankündigung des Waldkindergartens.

Interessierte Familien können sich anmelden über info@waldkindergarten-bensheim.de oder telefonisch unter 06251/5702148. red