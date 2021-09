Info-Stand der SPD in der Innenstadt

Bensheim. Auch an diesem Samstag (4.) richtet die örtliche SPD wieder einen Informationsstand mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September ein. Dort werden wieder die tagesaktuell geltenden Hygienevorschriften beachtet, heißt es in einer vom Vorstand herausgegebenen Pressemitteilung.

Der Stand wird in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr vor dem Haus Fleck in der Bensheimer Fußgängerzone betrieben. In der ersten Stunde wird Wahlkreiskandidat Sven Wingerter anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationsstände sind für den 18. und 25. September, jeweils vormittags in der Fußgängerzone in Bensheim, sowie am 18. September bei Edeka in Auerbach geplant. red