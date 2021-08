Info-Stand der SPD Bensheim zum Schulstart

Bensheim. Zum Schulstart organisiert die SPD Bensheim am Samstag (28.) einen Infostand. Verteilt werden ab 9.30 Uhr vor dem Haus Fleck vor allem an die Erstklässler Stundenpläne, Lineale, Buntstifte und Malbücher. Bei entsprechendem Wetter können sich die Kinder in einer Kreidemalecke auch kreativ betätigen.

Neben dem Vorsitzenden der SPD, Jürgen Kaltwasser, hat auch Bundestagskandidat Sven Wingerter sein Kommen zugesagt. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. „Geltende Hygieneregeln werden dabei selbstverständlich beachtet“, schreibt die SPD. red