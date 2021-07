Bensheim. Ihren ersten Informationsstand in diesem Jahr bietet die Bürgerhilfe Bensheim am Samstag, 24. Juli, im Bereich des Nibelungenbrunnens in der oberen Fußgängerzone von 10.30 bis 12.30 Uhr an.

„Wir informieren über die Ziele der Bürgerhilfe Bensheim im Sinne einer lebendigen Nachbarschaftshilfe und weisen auf die die nächsten Veranstaltungen hin. Unser Ziel ist es, die Bürger der Stadt zu gegenseitiger Hilfe zu motivieren“, erklärt Heinz Lenhart. red